MHP İl Başkanı Karapıçak, ilk olarak Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin katılımı ile düzenlenen İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Bahçeli burada İl Başkanlarına seslenerek; “Türkiye Cumhuriyeti gelişerek ilerleyecektir. Türkiye Cumhuriyeti gücüne güç katıp yoluna devam edecektir. Buna engel olmak veya taş koymak isteyen işbirlikçiler ya yoldan çekilmeli ya da ezilmeyi göze almalıdır. Zaman Türkiye zamanıdır. Yüzyıl Türkiye’nindir” görüşüne yer verdi.

Daha sonra MHP’nin TBMM Grup Toplantısı’na da katılan Karapıçak, Genel Merkezde Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın ile de biraraya geldi.



(Volkan SINAYUÇ)

