Çorum Belediyesi’nde görev yaptıktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir okuldan emekli olan Hüseyin Ünal (52), memleketi Osmancık İlçesinin Kargı Köyünde bulunduğu sırada çıktığı ceviz ağacından aşağı düştü.

Ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Ünal, 4 gündür tedavi altında tutulduğu yoğun bakımda yaşam savaşını kaybetti.

Gökhan, Emrah ve Ali Ünal'ın babaları, Halil Ünal ve merhum Ahmet Ünal’ın kardeşi olan Hüseyin Ünal’ın elim bir kaza sonucu genç yaşta vefat etmesi, derin üzüntüyle karşılandı. Merhumun cenazesi Osmancık Kargı Köyü'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Tugay GÖKTÜRK)

