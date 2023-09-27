Tahmini Okuma Süresi: dakika

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Belediyesi, çöp toplama esnasında oluşan ve çevreyi rahatsız eden kokuya karşı 'Kuru Buhar Sistemi’ni hayata geçirdi. Çöp toplama kamyonlarında “Koku önleme sistemi” ile çevreye çöp kokusu değil gül kokusu yayılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatları ile Afyonkarahisar Belediyesi, ilklere imza atmaya devam ederek il genelinde gerçekleştirilen çöp toplama hizmetlerinde yeni bir uygulama başlattı. Çevre konusuna büyük önem veren Belediyemizin “Koku önleme sistemi” adıyla hizmete sunduğu yeni uygulaması ile artık Afyonkarahisar’da çöp toplama kamyonları gül kokuyor. Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla çöp kamyonlarının arkasına konulan sistem konteynerlere aromatik koku sıkılarak, çevreye çöp kokusu değil gül aromalı koku yayılması sağlanıyor. Ayrıca ekipler, çöp kamyonlarını ve konteynerlerini de düzenli olarak yıkamaya ve dezenfekte etmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra, yıkama ve dezenfekte aracı da tüm konteynerleri düzenli olarak yıkayarak, özel kokularla dezenfekte etmeye devam ediyor. Yeni uygulama ile çöp konteynerleri çöp kamyonlarına boşaltma esnasında koku önleme sistemiyle etrafa kötü koku yayması engelleniyor.

Başkan Zeybek, belediyecilik hizmetlerini çevreye duyarlı şekilde uygulamaya devam ettiklerini aktararak; “Çevreye duyarlı olmak adına yaptığımız çalışmalar kapsamında çöplerin alınması sırasında oluşan kokuyu engellemek için sistem oluşturuldu. Çöp kamyonlarımıza uygulanan kuru buhar cihazları ile araçlara koku nötürülizasyon ve dezenfeksiyon ürünleri verilerek, kötü kokuyu maskelemeden yok ederek, aynı zamanda da çevreye gül kokusu vererek araçlarımızın güzel kokmasını sağlamaktayız” dedi.

(Gökten Ceylan)