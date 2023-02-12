Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye gönderilmek üzere Çorum merkez ve ilçelerinde oluşturulan birçok noktadan vatandaşlar yardımlarını depremzedelere ulaştırmaya devam ediyor.

“ÇORUM HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM”

Gazetemiz ihbar hattına ulaşan Kahramanmaraş Afşin’den depremzede İlhan Karabulut, Çorumlulara teşekkür etmek istediğini iletti. Çorum’dan Afşin’e giden yardım kolilerinden çıkan mektubun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Karabulut, mektubun sahibini bulmak istiyor.

“MEKTUBU YAZANI BULMAK İSTİYORUM”

İlhan Karabulut, mesajında “Teşekkür etmek istiyorum Çorumlulara. Bize mektup yollayan bu kişiye ayrıca çok teşekkür ederim Allah kabul etsin hayrını. Çorumlulardan Allah razı olsun. Tüm Türkiye’den Allah razı olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Çok sayıda yıkılmış ev var, ölü sayısı çok. Tüm Çorumlulara teşekkür ediyorum Allah razı olsun hepinizden. Mektubu yazan bu kişiyi bulmak istiyorum.” dedi.

(Nurdan AKBAŞ)

