Depremin olduğu ilk günden beri Çorum, Afşin’de yaraları sarmaya çalışıyor. Afşin’de yaşayan depremzede Kazım Gök, ‘Çorum Minneti’ şiiriyle Çorumlulara yardımları ve destekleri için teşekkür etti.
İşte o şiir;
ÇORUM MİNNETİ
İplik iplik sökülürken
Başımıza örülen zelzele
Gölgemize ilişti
Bir şehrin leblebi kokan eli yüzü
Şiirimin dudakları hep öpecek kıvamda
Hem uykular hem geceler irkildi
Şubat'a bulaştı ölüm kokusu
İlçemin burnunda iki yüz sızı
İliğimize musallat oldu ayaz direnişi
Onu def etmek için çırpındı
Çorum'un gönül ateşi
Umut başağımız soldu diye
O Laçin varya
Ardında sürüdü
Kanattı Kızıl ırmağın dizlerini
Bir Çorum türküsü yeşertti
Bozkır içimizi
Gri nefesimizi boyadı
Gül rengi dokunuşları
Cömertlikleri bağ bozumuydu
Afşin damağında pekmez tadı
Üzerimize ağaçlarını silkelediler
Kırmızı dermanlarını
Sepet sepet topladı dertlerimiz
Yemliha Tebernuş'a benzerdiler
Alaca Ortaköy İskilip'ten gelenler
Ceplerinde yazdan kalan gebe günler
Bundan sonra çocuklarımızın ismi
Ya Dodurga ya Sungurlu ya Osmancık
Sanmayın Afşin’de azaldık
Çorum ile gardaş olduk çoğaldık