Depremin olduğu ilk günden beri Çorum, Afşin’de yaraları sarmaya çalışıyor. Afşin’de yaşayan depremzede Kazım Gök, ‘Çorum Minneti’ şiiriyle Çorumlulara yardımları ve destekleri için teşekkür etti.

İşte o şiir;

ÇORUM MİNNETİ

İplik iplik sökülürken

Başımıza örülen zelzele

Gölgemize ilişti

Bir şehrin leblebi kokan eli yüzü

Şiirimin dudakları hep öpecek kıvamda

Hem uykular hem geceler irkildi

Şubat'a bulaştı ölüm kokusu

İlçemin burnunda iki yüz sızı

İliğimize musallat oldu ayaz direnişi

Onu def etmek için çırpındı

Çorum'un gönül ateşi

Umut başağımız soldu diye

O Laçin varya

Ardında sürüdü

Kanattı Kızıl ırmağın dizlerini

Bir Çorum türküsü yeşertti

Bozkır içimizi

Gri nefesimizi boyadı

Gül rengi dokunuşları

Cömertlikleri bağ bozumuydu

Afşin damağında pekmez tadı

Üzerimize ağaçlarını silkelediler

Kırmızı dermanlarını

Sepet sepet topladı dertlerimiz

Yemliha Tebernuş'a benzerdiler

Alaca Ortaköy İskilip'ten gelenler

Ceplerinde yazdan kalan gebe günler

Bundan sonra çocuklarımızın ismi

Ya Dodurga ya Sungurlu ya Osmancık

Sanmayın Afşin’de azaldık

Çorum ile gardaş olduk çoğaldık