SERKAN BEBEĞİ ÇORUM AFAD KURTARDI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Acı kayıpların yaşandığı depremler geride mucize kurtuluşlar da bıraktı. 10 aylık Serkan bebek de onlardan sadece biri.

Kahramanmaraş Afşinli Özer ailesinin 10 aylık oğulları Serkan’ı enkazdan Çorum AFAD ekipleri kurtardı. ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan Serkan bebeğin ailesi Yasemin – İlyas Özer çifti gazetemiz aracılığıyla Çorum AFAD ekibine ve Çorum’dan Afşin’e yardım gönderen tüm Çorumlulara teşekkür etti.



“ÇORUM’A MİNNETTARIZ”

Çorum’a minnettar olduklarını dile getiren Özer çifti, “Tüm Türkiye olarak çok büyük kayıplar verdik. 10 aylık bebeğimiz enkaz altında kaldı. Çorum AFAD ekipleri bebeğimizi kurtardı, Allah hepsinden razı olsun. Bugün depremin üzerinden 12 gün geçti Afşin’e hala Çorum’dan yardım malzemeleri geliyor, destek veren tüm Çorumlulara teşekkür ediyoruz.” dedi.

“BU ELDİVENLERİ SANA GÖNDERDİM KAMİL ABİN”

Ayrıca gönderilen yardımların içinden çıkan notun sahibini de arayan Özer ailesi, kolilerden birinden küçük bir eldivenle not çıktığını ve notu yazan kişiyi aradıklarını ve teşekkür etmek istediklerini belirtti. İşte o not: “Canım kardeşim senin minik ellerin üşümesin diye bu eldivenleri sana gönderdim Kamil abin.”

