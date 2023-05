Çorum, deprem bölgesine her alanda destek vermeye devam ediyor. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm imkânlarıyla depremzedelere yardımcı olmaya devam ettiklerini dile getirerek, “Orada depremden etkilenen kardeşlerimiz soğukta bir takım zorluklarla mücadele ederken biz rahat yataklarımızda uyuyamazdık. Gün içerisinde Hatay’a 5 araçtan oluşan ekibimizi gönderdik. 2 vidanjör, 2 temiz su tankeri ve 1 çöp toplama aracımızı daha Hatay’a gönderdik. 32 adet çadır ve seyyar tuvaletlerimizi gönderdik.” dedi.

ÇORUM EKİBİ, DEPREM HASARLARINI ONARIYOR

Çorum Belediyesi Su Kanal İşleri Müdürlüğü ekiplerinin patlayan su ve kanalizasyon borularına müdahale ederken diğer yandan kamu binalarının da bir an önce hizmete geçirilmesi için bölgede çalışma yaptıklarını belirten Başkan Aşgın “Belediyemizin elektrik ekipleri özellikle sağlam olan kamu binalarını bir an önce faaliyete geçirmek için çalışıyorlar. Ekiplerimiz, sıkıntılı olan altyapı sorunlarını çözmek için de bölgede görev yapıyorlar.” dedi.

AFŞİN’DEKİ DOĞALGAZ SORUNU DA ÇÖZÜLECEK

Çorum Belediyesi, Afşin’de yaşanan doğalgaz sorununu çözmek için de devreye girdi.

Belediye Başkanı Aşgın, “Afşin’de bulunan Valimiz Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkan Yardımcımız İsmail Yağbat, doğalgazla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini ilettiler. Bizde Çorum’da bu işi yapan kardeşlerimizden destek istedik. İntegral firması sahibi Serkan Sabur ve ECA Yetkili Servisi Metin Ünal kardeşimiz hemen tamam dediler ve ustalarını toplayarak akşama hazır ettiler. Sadece ekipler değil orada doğalgazla ilgili ihtiyaç olan vana ve malzemeleri de araçlarına yüklediler. 2 araç halinde 10 kişilik ekibi yola çıkarttık. Şuana kadar destek veren tüm kardeşlerimize, esnafımıza, iş adamlarımıza ve tüm Çorumlulara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki doğalgaz tesisatlarını onarmak üzere giden Serkan Sabur yaptığı konuşmada, ellerinden gelen tüm imkânları seferber ederek oradaki halkın bir an önce ısınmasını sağlayacaklarını söyledi. Bir başka iş adamı Metin Ünal ise “Elimizden ne geliyorsa yaparak oradaki binaların bir an önce ısınma sorununu çözmek için çalışacağız. Belediyemiz ve Çorum halkıyla birlikte elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)