Depremin ilk gününden buyana Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yoğun bir şekilde çalışan Çorum Belediyesi, dün de ilçenin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 10 araç ve 21 personel gönderdi.

Araçlar için düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Aşgın, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle birlikte Çorum olarak Kurtuluş Savaşı veriyormuş gibi güzel bir sınav verdiklerini kaydederek, “7’den 70’e tüm Çorumlular büyük bir kadirşinaslık örneği gösterdi. Çorum bir kez daha bu sınavı geçti” dedi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin koordinasyonunda Maraş’ta belediye başkanları toplantısı yaptıklarını ve bu toplantıda ikinci aşamayla ilgili çalışmalara ağırlık verme kararı aldıklarını belirten Aşgın, “Birinci aşama çalışmaları ilk yardım ve hayat kurtarmaktı. Şu an kalıcı çözümlerle ilgili aşamaya geçtik. En az 2-3 ay daha Afşin’de çalışmalara devam edeceğiz. Çünkü Afşin Belediyesi’nin kendi binası yıkılmış ve kaldırılması gereken ilk enkaz Belediye’nin hizmet binasıydı. Afşin Belediyesi çalışanlarından vefat edenler vardı, araç gereçlerinde birçok sorun vardı. Moral-motivasyon olarak yerle yeksan olmuş bir şehir vardı” ifadelerini kullandı.

Acil olan hayatın normalleşmesi için yapılması gerekenleri tespit ettiklerini söyleyen Aşgın, “Şu an ikinci aşamayla ilgili olarak ilk parti araçlarımızı ve arkadaşlarımızı yolcu edeceğiz” dedi.

Afşin’de hayatın normale dönmesi için 10 araç daha gönderdiklerini bildiren Aşgın, “Kayıp-kaçak kontrol mobil tespit aracımızla su kayıplarını tespit edip tamiratlarını yapacağız. Şu ana kadar Afşin’de 117 noktada su kaçağı tespit edilip onarımı yapıldı. Yine yol süpürme aracımızla Afşin’i tozdan-topraktan kurtaracağız. 10 aracımız ve 21 personelimiz orada tüm bu hizmetleri verecek. Ayrıca 8 personelimiz de hasar-tespit çalışması yapıyor. Yaralar sarılıncaya kadar orada çalışmalar devam edecek” şeklinde konuşu.

“KONTEYNER KAMPANYASINA DESTEK BEKLİYORUZ”

Açıklamasının devamında konteyner kampanyasına da değinen Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak konteynerle ilgili çalışması önemsiyoruz. 50 konteyneri biz yapacağız ama tüm hayırsever vatandaşlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz” dedi.



