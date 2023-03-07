Depremin ardından Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde “koordinatör vali” olarak görevlendirilen ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarla bu kentte de depremzedelerin takdirini kazanan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi beraberinde Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte yeni kurulan konteyner kentte inceleme yaptı.

Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremzede vatandaşların daha rahat ve sıcak ortamlarda konaklayabilmeleri için oluşturulan konteyner kentte bir sokağa ise “Çorum Sokağı” ismi verildiğini duyurdu.



(Volkan SINAYUÇ)

