Depremin olduğu ilk haftadan itibaren Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesinde yardım malzemesi dağıtan, sorunların çözümüne katkı sağlayan ve günlük 2500 kişiye sıcak yemek dağıtan İlhan Kılıç, aldığı ilave görevlerle birlikte kapasiteyi günlük 5 bin kişiye çıkarttı.

İlhan Kılıç, Afşin’de koordinatör vali olarak görev yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Afşin’i sorumluluk alanı olarak ilan edip bölgeye her türlü yardım ve desteği sağlayan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediye Başkan Yardımcıları ve diğer kurum ve kuruluşların yetkilileri ile koordine halinde depremzedelere sıcak yemek hizmeti sunuyor.

BAYRAMA KADAR AFŞİN’DE GÖREV YAPACAKLAR

Geçtiğimiz günlerde içerisinde bulunduğu koşullar nedeniyle rahatsızlık geçiren ve birkaç günlüğüne Çorum’a dönen İlhan Kılıç, tedavi sürecinin ardından tekrar Afşin’e gitti.

Depremin ilk günlerinde Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği bünyesinde kurulan arama – kurtarma ekibi ile birlikte çalışmalar yapan Kılıç, ilerleyen günlerde Afşin bünyesinde yeni bir ekip kurarak çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Kılıç, Ramazan Bayramına kadar Afşin’deki görevini sürdüreceğini açıkladı.

Vali Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş Afşin Şehit Kemal Pıçak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kurulan yemek dağıtım noktasını inceleyerek, depremzedelerle bir araya geldi.

Burada yemek hazırlanması ve dağıtımından sorumlu İlhan Kılıç’tan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, Afşin ziyareti sırasında Başkan Kılıç’ı ziyaret ederek yemek dağıtım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcıları da yemek dağıtım noktalarında ihtiyaçların karşılanması ve hizmetin aksatılmadan sürdürülmesi için gereken desteği sağlıyor.

Bu arada İlhan Kılıç ve ekibine KYK yurtlarda da yemek dağıtım görevi verildi. Kılıç ve ekibi böylelikle günlük 5 bin depremzedeye veya bölgede çalışma yapan ekibe yemek hazırlayıp dağıtıyor.

Başkan Kılıç, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara devam edeceklerini bildirerek, emeği geçen, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

(Haber Merkezi)