Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve bakanlarla birlikte deprem felaketinden etkilenen illerden biri olan Kahramanmaraş’a giderek afet konutlarının temelini attı. Depremin ardından Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde “Koordinatör Vali” olarak görevlendirilen ve yaklaşık iki aydır bu ilçede bulunan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile birlikte düzenlenen toplu konut temel atma programına katıldı.

Vali Çiftçi toplu konut temel atma töreni ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ramazan ayının ilk günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayın katılımıyla Afşin’de Hüyüklü Mahallesi’nde 501, Gerger Mahallesi’nde ise Bin 90 olmak üzere toplamda Bin 591 konutun temel atma törenini yaptıklarını vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, “Konutlar ve dükkanların 9 ay ile 12 ayda tamamlanıp, hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Hayırlı-uğurlu olsun, kazasız-belasız bitsin inşallah. Birlikte aşacağız” görüşüne yer verdi.

Vali Çiftçi afetzedeler için ilk etapta 501 konutun temelinin atıldığını da sözlerine ekledi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de “İmar planıyla uğraşmadık, mevcut planlarımızla devam ediyoruz, rezerv konut alanımızda çalışmaya başladık, hızla yeni Afşin burada yükselecek. TOKİ işbirliğiyle kurulacak yeni Afşin’in yaklaşık 8 ayda tamamlanacağını söyleyen Güven bölgede 160 bin nüfusun barınacağını ve halen 13 temelde çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)