Depremin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Berat Kandili için Ashabı Kehf Camii'nde program düzenlendi. Programda depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. Kur'an-ı Kerim okunan programın sonunda depremzedelere Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk tarafından kandil simidi dağıtıldı.

“Biz dünya ahiret kardeşiz” diyen Çorum Belediye Başkanı Aşgın, "Bugün Afşin’de, yarın da Çorum’da bu kardeşliğimizi tescilleyeceğiz. Yaralar sarılıncaya kadar inşallah buradayız. Tüm sivil toplum kuruluşlarımız burada. Kamu kurumlarımız burada. Çorum Belediyemiz burada. Çorumlu hemşehrilerimizin duaları ve tüm iyi dilekleri burada. Çorum’un gölü burada. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Düşmanlara fırsat vermesin. Şehitlerimiz aziz olsun. Bu vatan daim olsun. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Tüm hemşehrilerimizin Berat Kandili'ni kutluyorum" dedi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de, “Gecemiz mübarek olsun. Bu güzel geceyi sizlerle idrak ediyoruz. Hamdolsun biraz daha normalleşiyoruz. Camimiz, cemaatimiz kalabalıklaşıyor. İlk günden itibaren buradayız. Bize ihtiyaç duyulan her zaman burada olmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hakk bir daha böyle günler göstermesin. Devlet-millet kaynaşmasının en üst düzeyde yaşandığını gördük. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu. (İHA)

