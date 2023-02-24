Sungurlu Belediyesi, depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren tüm imkanlarını sefer etmiş, hemen ilçe genelinde yardım kampanyası başlatmıştı. Hayırsever Sungurlu halkının destekleriyle toplanan yardımlar, ivedilikle tırlarla deprem bölgesine ulaştırılmıştı.

Hatay’a da arama kurtarma ekibi gönderen Sungurlu Belediyesi, ayrıca Hatay’a 10 bin kişilik aşevi kurmuş, günlerce depremzedelere sıcak çorba ve yemek ikramında bulunmuştu. Sungurlu Kadın Kültür Merkezi’ne kurduğu ‘Hayır Çarşısı’ ile de ilçemize yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayan Sungurlu Belediyesi, son olarak ise ‘Çadırkent’ kurulumu için kampanya başlatmış, toplanan yardımlarla Hatay İskenderun’a Çadırkent kurmuştu.

Sosyal medya hesaplarından Sungurlu Belediyesi’ne ulaşan bazı depremzedeler, özverili çalışmalarından dolayı Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve ekibine teşekkür mesajları göndermeye başladı.

İşte o mesajlardan bazıları ; “Sevgili Sungurlu Belediyesi; Ben nereden başlayacağımı bilemiyorum. O kadar duygulandım ve bir o kadarda gurur duydum adınıza. Almanya’da yaşıyorum ve sizin bu hizmetinizi burada yaşayan ve deprem anında Hatay’da bulunan arkadaşımdan birebir duydum. Sungurlu Belediyesi olarak gönderilen yardımlar sayesinde soğuktan korunduklarını, saymakla bitmeyen eşyalarla bir nebzede olsa yaralarına derman olmuşsunuz. Allah binlerce kez razı olsun sizlerden. İyi ki varsınız”

“Geleceği öngören hazırlığınız ve organize çalışmanız deprem bölgesindeki hizmetlerinizi parmak ısırtacak pozisyonunda takdire şayandır. O kara günde 3 gün çalışmalarında sizin çadırınızda içimiz ısındı. Teşekkür hafif kalsa da hakkınızı helal edin. Allah’ım başarılarınızı daim kılsın. Dualarım sizinle”

“Sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şuan ekiplerinizin isimlerini bilmem mümkün değil. Hatay Antakya’da Uçar Sitesi’nde çalışan ekibiniz, birçok yakınımın cenazesine ulaşmamı sağladı. Benden sevgi ve selam iletin lütfen”

(Haber Merkezi)

