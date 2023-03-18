6 Şubat’ta yaşanan depremlerin etkilediği Urfa, Adıyaman ve Malatya’da etkili olan sağanak yağışın sele dönüştüğünü ve Urfa'da 15, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Aygün, depremden hemen sonra halkın maruz kaldığı selin yol açtığı yıkımın tıpkı deprem gibi muhtemel afetlere karşı önceden alınmayan önlemlerin sonucu olduğunu söyledi.

Yaşanan selin ardından bir televizyon kanalına çıkan Tarım Bakanı Vahit Kirişçi’nin ‘Tabii ki taşkın, sel olmasın. Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu’ dediğini hatırlatan Aygün şöyle devam etti: “AKP iktidarının ölümler karşısındaki duyarsızlığı ilk değildir. Depremi kader planı olarak gören, sele toprak suya kavuştu gözüyle bakan iktidar mensupları için emekçilerin başına gelen felaketler bir ‘lütuf’ konusu olabilmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bartın’da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden patlaması sonrası ‘hamdolsun 41 cenazemize 10 saat içinde ulaştık’ sözleri hala hafızalarımızdadır. Malatya il ve ilçelerinde 19 yıldır belediye başkanlığı yapan AKP’li Selahattin Gürkan'ın 6 Şubat’ta yaşanan depremde ölenlere cenaze namazı kılınması ve ayrı ayrı mezarlara gömülmesiyle övünmesi ise daha yenidir.

Erdoğan başta olmak üzere AKP yöneticileri, ülkede yaşanan tüm felaket ve iş kazalarında aynı nakaratı okumakta ve işçi, emekçi halkın can verdiği pek çok olaydan başarı hikayesi çıkarmaya çalışmaktadırlar.”

“ÖLÜMLERİ NORMALLEŞTİREN BU DÜZENİ EMEKÇİLER YIKACAK”

Erdoğan iktidarının sözcü ve bürokratlarının insanca yaşam, insanca barınma ve çalışma koşulları ile değil ölüleri toplamakla övündüğünün altını çizen Aygün, “Oysa ne iş cinayetleri ne de doğal afetler sırasındaki ölümler halkın kaderidir. Bunlar düpedüz katliamdır ve sorumlusu siyasi iktidardır” dedi. (Haber Merkezi)