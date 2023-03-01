Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı ülke gündemine ilişkin bir değerlendirme yaptı. Afet bölgesi ilan edilen illerin kadrolarında görev yapan ve diğer illerden geçici görevli gelen sağlık çalışanlarının iş yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirten Ahmet Saatcı; “Depremzede sağlık çalışanlarının psikolojik durumları göz önüne alındığında mevcut sağlık hizmeti sunumunun etkin olamayacağı açıktır. Bu nedenle söz konusu personel yerine ivedilikle geçici görevlendirmeler yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği’nin 21. maddesine istinaden bu personelin yer değişikliği talepleri dikkate alınmalı ve ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır. Afet bölgesindeki yıkımın büyüklüğü göz önüne alındığında, hem depremzede sağlık çalışanlarının hem de bölgeye geçici görevlendirilen sağlık çalışanlarının konaklama sorunu bulunmaktadır. Gerek bölgede görev yapan gerekse görevlendirmeyle bölgeye giden sağlık çalışanlarımızın acil ve kritik öneme haiz sağlık hizmetlerini nitelikli bir şekilde sürdürebilmeleri için barınma ve temel ihtiyaçlarının sağlanmasına öncelik verilmelidir. Afet bölgelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının iş yükünün hafifletilmesinin elzem bir durumdur. Afet bölgelerinde sağlık personeli istihdamı ivedilikle yapılmadır” dedi.

Bölgede çalışan ve görevlendirmeyle giden sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde düzenleme yapılmasının gerektiğini ifade eden Saatcı: “Ek ödemeler, sağlık çalışanlarının hem moral ve motivasyonunu arttırmakta, hem de ödüllendirilmesini sağlamaktadır. İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapmakta olan depremzede sağlık çalışanlarının teşvik ek ödemelerinde, ‘dağıtılabilir ek ödeme miktarının’ yüksek belirlenmesi suretiyle, çalışanların deprem öncesi teşvik ek ödemesinden en az yüzde 75 daha fazla olması sağlanmalıdır” diye konuştu.

Ayrıca afet bölgelerinde görev yapan depremzede sağlık çalışanlarının teşvik ek ödemesi ile taban ödemelerinin tam alabilmesi için ek ödemelerinin hesaplanmasında yer alan, aktif çalışma gün katsayısının ‘1’ olarak uygulanması gerektiğini de anlatan Saatcı, depremzede sağlık çalışanlarına psiko-sosyal destek verilmesinin önemine de dikkat çekti.

(Haber Merkezi)

