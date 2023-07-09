AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak olmak üzere 15 ilde "turuncu" kod, Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum ve Çorum olmak üzere 15 il için de "sarı" kod ile yağış uyarısı verildi.

“Ben hayallerimden vazgeçmeyeceğim, hiç kimse de umutsuzluğa kapılmasın” “Ben hayallerimden vazgeçmeyeceğim, hiç kimse de umutsuzluğa kapılmasın”

Uyarı verilen illerde, Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine mesaj formuyla bilgilendirme yapıldı. AFAD tarafından turuncu kod ile uyarılan 15 ilde yaşayan tüm vatandaşlar SMS ile bilgilendirildi.