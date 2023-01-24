Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, AFAD'ın merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 22 büro personeli, 4 şoför, 25 temizlik görevlisi ile 19 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

Başvurular, 1-8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Sözlü giriş sınavı 6-17 Mart tarihleri arasında AFAD Başkanlık binasında gerçekleştirilecek.

Aranan nitelikler ve başvuru şartlarına ilişkin bilgilere "www.afad.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

(AA)

