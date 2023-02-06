Yardımların Çorum Merkez Fuar Alanı’nda toplanacağının bildirildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kahramanmaraş ilinde meydana gelen 7.7 büyüklüğünde deprem afeti sonrası yardım malzemeleri Çorum Fuar Alanında toplanacaktır. Malzeme yardımında bulunmak isteyen tüm vatandaşlarımızın yardım malzemelerini listede belirtildiği şekilde fuar alanında yetkililere teslim etmelerini rica ederiz. Tüm milletimize geçmiş olsun.”

AFAD, deprem bölgesine “Çadır, Yağmurluk, Battaniye, Bisküvi-Konserve-Su-Çabuk Çorba, Çorap, Çocuk Bezi, Kadın Pedi, Uyku Tulumu, Katalitik Soba (Tüpü İle Birlikte), Elektrikli Soba, Temizlik Malzemesi, Atkı Bere Eldiven, Kadın- Erkek Çocuk İç Giyim Ürünleri, Havlu, Oyuncak” gibi malzemelerin gönderileceğini bildirdi. (Haber Merkezi)

