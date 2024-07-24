Basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu ve toplumu bilgilendirme, aydınlatma ve yönlendirme görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini vurgulayarak özellikle yerel basının önemine dikkat çeken Erol Afacan, “Yerel basın, halkımızın doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bölgesel sorunların ve gelişmelerin ulusal düzeyde duyurulmasına da büyük katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

Özellikle tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde yerel basının gösterdiği özveri ve çalışkanlığı takdirle karşıladıklarını belirten Eczacı Odası Başkanı Afacan, basının her koşulda tarafsız, objektif ve etik değerlerle hareket ederek toplumun gerçekleri öğrenme hakkını savunması gerektiğini ifade etti.

Erol Afacan, Eczacı Odası olarak her zaman basının yanında olduklarını belirterek, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Editör: HABER MERKEZİ