2.Lig Beyaz Grup’ta, deprem felaketi nedeniyle ertelenen 24.hafta maçları bugün oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren, zirve ortağı Çorum FK, son haftaların formda ekibi Afyonspor’u konuk edecek.

6 Şubat’ta, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle liglere verilen aranın ardında Batman Petrolspor’u deplasmanda 1-0 yenerek bu sezon ikinci kez liderlik koltuğuna oturan Çorum FK, geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan 26.haftayı bay geçerken, koltuğu averajla Şanlıurfaspor’a kaptırdı. Bugün, Afyonspor’u konuk edecek olan Çorum FK, son iki maçını kazanan ve beş haftadır yenilmeyen Afyonspor’u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi ve Şanlıurfaspor’un kazanması halinde zirve ortaklığını devam ettirmeyi hedefliyor.

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, tüm planları galibiyet üzerine yaparken, ter idmanından sonra maç saatini beklemeye başlayan kırmızı-siyahlı takımda tedavileri süren Ozan Sol, Suat Kaya, Berkay Can Değirmencioğlu ve Atakan Akkaynak forma giyemeyecek.

Deprem arasından 4-0’lık Sivas Belediye galibiyetiyle dönen, geçtiğimiz Cumartesi günü de şampiyonluk adaylarından Amed Sportif Faaliyetler’i deplasmanda 2-0 yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Afyonspor da iddialı. Mor-beyazlı ekip, Çorum’dan puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi ve play-off potasına girmenin hesaplarını yapıyor. Maç öncesi son idmanını Çorum’da gerçekleştiren Afyon temsilcisinde sarı kart cezalısı olan 24 yaşındaki sağ bek İsmail Hakkı Doğan takımdaki yerini alamayacak.

44 puanlı zirve ortağı Çorum FK ile 37 puanla 7.sırada yer alan Afyonspor arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Konya bölgesi A klasman hakemi Raşit Yorgancılar yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta Raşit Yorgancılar’ın yardımcılıklarını ise Antalya bölgesinden Serdar Soydan ve Balıkesir bölgesinden Sabri Öğe yapacak. Konya bölgesinden Ramazan Doğanay da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

