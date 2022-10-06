AES Genel Başkan Yardımcısı Nihat Örs, İl Başkanı Mesut Çetinoğlu ve İl Yönetim Kurulu üyesi Kenan Taşkın’ın katılımı ile mektup gönderilirken, konuyla ilgili bir açıklama yapan AES Genel Başkan Yardımcısı Nihat Örs, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenler için önemli bir adım olduğunu ancak öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu ifade etti. Bu kanuna itiraz gerekçelerini mektupta dile getirdiklerini kaydeden Örs, “Kanunun daha yasalaşmadan sorunlu olduğunu hem Meclis’teki komisyonlarda hem de eylemlerimizde dile getirdik. Sınıflara ‘Her Öğretmen Uzmandır’ kokardı ile girdik. İş bırakma eylemi yaptık. Bütün illerde basın açıkları yaptık. Bu gün de Meclisimizi bilgilendirmek ve yasa değişikliği talep etmek için bütün teşkilatlarımızdan TBMM’ye mektup gönderiyoruz” dedi.

AES İl Başkanı Mesut Çetinoğlu da Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun paydaşlar ile paylaşılmadan, tartışılmadan kabul edildiğini dolayısıyla da sahanın ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap veremediğini söyledi. (Haber Merkezi)