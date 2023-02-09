Çorum’un efsane siyasetçilerinden, mimar, iş insanı, 19. Dönem DYP Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu hayatını kaybetti.

Diyabete bağlı rahatsızlığı nedeniyle Özel Elitpark Hastanesi’nde ayağından bir operasyon geçiren ve geçen hafta Cuma günü taburcu olan Türkoğlu, dün sabah saat 08.45 sıralarında evinde anidenkalp krizi geçirdi. Bacanağı, Elitpark Hastanesi Başhekimi Opr.Dr. Ömer Akkaş ekibiyle birlikte hemen yetişip müdahale ettiyse de, bir saate yakın çabaya rağmen duran kalp yeniden çalıştırılamadı.

Merhum Mustafa Türkoğlu ve merhume Neriman Türkoğlu’nun oğulları, Aydan Haboğlu Türkoğlu’nun eşi, Ahsen Ballı ve Eser Vural’ın babaları, Demir Ballı ve Burak Vural’ın kayınpederleri, Mehmet Türkoğlu, Melahat Kılıçlı ve Nebahat Kaynak’ın ağabeyleri olan Adnan Türkoğlu’nun cenazesi, yarın saat 13.30’da Elitpark Hastanesi’nden alınarak Akşemsettin Camii’ne getirilecek, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

1991–1995 yılları arasında 4 yıl süreyle Çorum milletvekilliği yapan ve bu dönemde Çorum’a kazandırdığı bir çok eserle Çorum’un efsaneleri arasına adını yazdıran Adnan Türkoğlu, 12 Kasım 2022 tarihinde Velipaşa Hanı’nda düzenlenen toplantıda, Burhan Buruk tarafından yazılan “Efsane Siyasetçi Mimar Arslan Adnan Türkoğlu” isimli kitabı imzalarken dostları ve hemşehrileri ile buluşmuştu.

ÇORUM HABER, Çorum’un vefalı ve sevdalı evlâdı Adnan Türkoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.