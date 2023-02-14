Mimar, iş insanı, 19. Dönem (1991–1995) DYP Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu, rahatsızlığından dolayı bir süre tedavi görmüş ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 73 yaşında aramızda ayrılan Türkoğlu, 10 Şubat’ta yoğun bir katılımla Ulu Mezarlık’ta toprağa verilmişti.

SEVENLERİ DAVET EDİLDİ

Türkoğlu’nun eşi Aydan Türkoğlu, çocukları, damatları ve torunları tarafından 17 Şubat Cuma günü Cuma namazının ardından Kadeş Meydanı arkasında bulunan Çırağan Sarayı salonunda yemek verilerek Mevlid-i Şerif okutulacak. Yemek ve mevlid programına merhumun tüm yakınları ve sevenleri davet edildi.