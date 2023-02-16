Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Çorumlunun “Adnan Abi”si, efsane siyasetçi Adnan Arslan Türkoğlu için Mevlid-i Şerif okutulacak.

Mimar, iş insanı, 19. Dönem (1991–1995) DYP Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu, rahatsızlığından dolayı bir süre tedavi görmüş ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 73 yaşında aramızda ayrılan Türkoğılu, 10 Şubat’ta yoğun bir katılımla Ulu Mezarlık’ta toprağa verilmişti.

Adnan Arslan Türkoğlu’nun eşi Aydan Türkoğlu, çocukları, damatları ve torunları tarafından Cuma namazının ardından Kadeş Meydanı arkasında bulunan Çırağan Sarayı’nda yemek verilerek Mevlid okutulacak.

Yemek ve mevlid programına merhumun tüm yakınları ve sevenleri davet edildi.

(Haber Merkezi)

