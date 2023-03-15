Mimar, iş insanı, 19. Dönem (1991–1995) DYP Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu, rahatsızlığından dolayı bir süre tedavi görmüş ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 73 yaşında aramızda ayrılan Türkoğlu, 10 Şubat’ta yoğun bir katılımla Ulumezar’da toprağa verilmişti.

Türkoğlu’nun ortağı iş insanı Arap Gürlek, eşi Aydan Türkoğlu, çocukları, damatları ve torunları tarafından 19 Mart 2023 Pazar günü saat 12.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesinde yemek ve dua programı düzenlenecek. Yemeğe merhumun tüm yakınları ve sevenleri davet edildi. (Haber Merkezi)

