Türkoğlu’nun ortağı iş insanı Arap Gürlek, eşi Aydan Türkoğlu, çocukları, damatları ve torunları tarafından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen yemek ve dua programında Çorum’un tüm renkleri bir araya geldi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy’un gülbengi eşliğinde başlayan yemeğe Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Ümit Er ve Merkez İlçe Başkanı Ula Tokgöz, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Deva Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu ve Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Borsa Başkanı Naki Özkubat, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, siyasi partilerin milletvekili aday adayları ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Mimar, iş insanı, 19. Dönem (1991–1995) DYP Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu, rahatsızlığından dolayı bir süre tedavi görmüş ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 73 yaşında aramızda ayrılan Türkoğılu, 10 Şubat’ta yoğun bir katılımla Ulumezar’da toprağa verilmişti.

(Volkan SİNAYUÇ)

