Belediye 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulüne göre hazırlanan şartnamesi dahilinde Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki parkın içinde bulunan restoran kafeterya ve hızlı yemek nitelikli işyerini yıllığı 24 bin TL + KDV üzerinden 3 yıllığına kiraya vermek üzere ihale düzenledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki kişi katıldı. Merve Yalçıntaş adına Ethem Yalçıntaş ile Mehmet Çelenk’in katıldığı ihale yıllığı 91 bin TL + KDV üzerinden 3 yıllığına Çelenk’e kiralandı.

(Volkan SINAYUÇ)

