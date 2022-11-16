AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya ve AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışma ofisinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından ortak bir basın açıklaması yapan Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Av. Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ı TBMM’deki çalışma ofisinde ziyaret ettik. Görüşmelerimizde Adliye Ek Hizmet Binası’nı da konuştuk. 2022 yılında projesi tamamlanan Çorum Adliye Ek Hizmet Binası, önümüzdeki 2023 yılında ihaleye çıkacak” diye konuştu.

Projenin detaylarına ilişkin bilgiler veren Milletvekilli Ceylan, şunları söyledi:

“2021 yılı yatırım programında etüt proje karakteristiğinde yer almaktadır. 28.359 m2 kapalı kullanım alanına sahip ihtiyaç programı hazırlanmıştır. 06/05/2021 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiş, 02/06/2021 tarihinde proje ihale sözleşmesi imzalanmıştır. Avan proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2022 Yılı Haziran Ayı içerisinde tüm projelerin tamamlanması planlanmaktadır.

Stratejik Planında belirtildiği üzere proje ile yeni bir adliye mimarisi anlayışıyla, çevreyi gözeten, çocuk, aile, mağdur ve tanıkların ihtiyaçlarını da karşılayan ve vatandaşların yargıya erişiminin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Projede; 32 Cumhuriyet savcısı, 46 hâkim, 24 Adalet Uzmanı, 6 Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Sulh Ceza Hakimliği, 1 Çocuk Mahkemesi (Rezerv), 2 İnfaz Hakimliği ve Baro Başkanlığına yer verilmiştir.

Çorum İli, Merkez İlçesi, Ulukavak Mahallesi, 4929 ada, 1 parselde kayıtlı 10.905,95 m2 yüzölçümlü tahsisli taşınmazı bulunmaktadır. (Adliyenin yanında bulunan otopark alanına ek hizmet binası yapılması planlanmaktadır.)

Hâkim, Cumhuriyet savcısı ve adli personelin daha güvenli ve sağlıklı fiziki ortamlarda çalışabilmeleri için Mahkeme Yönetim Sistemi Projesine uygun fiziki alanlar planlanmıştır.

Adli destek ve mağdur haklarının korunması kapsamında çocuk, kadın, yaşlı, engelli gibi kırılgan gruplar için hayata geçirilen adli görüşme ve gözlem odalarına projede yer verilmiştir.

Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin 13 üncü maddesinde düzenlenen "Adalete Erişim" başlığı kapsamında; engelli kişilerin, diğer kişilerle aynı koşullar altında ve aktif bir şekilde adalete erişiminin sağlaması, soruşturma ve diğer hazırlık aşamaları ve tanıklık dâhil tüm hukuki işlemlere doğrudan ve dolaylı katılımları kolaylaştırmak için hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri (HYYİ), engelli otoparkı, engelli rampası, merdiven ve rampada küpeşte, engelli kılavuz yüzey ve uyarıcı plakalar, wc'ler, bahçede engelliler için oturma alanları düzenlenmiştir.

Yargısal işlemler için adliyeye gelen avukat ve vatandaşlarımıza yönelik kafeterya, kütüphane, bebek bakım ve emzirme odaları, PTT ve banka hizmetleri gibi sosyal donatılara projede yer verilmiştir.

Yargılama maliyetlerinin düşürülmesi, yargısal işlemleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla, soruşturma ve kovuşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkemece dinlenilmesine gerek görülen kişilerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi kullanılarak dinlenilmesi, kayda alınması için adliyemizde SEGBİS odalarına yer verilerek gerekli teknik alt yapı oluşturulmuştur.

Projede Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından olan arabuluculuk ve uzlaşma odalarına yer verilerek, mahkemelerimizin iş yükü azaltılması sağlanmıştır.”

Ceylan, Kaya ve Kavuncu, açıklamasını, “Proje çalışmaları tamamlanmış durumda. 2023’te ihaleye çıkılacak ve yapımına başlanacak. Bakanımıza yakın ilgisi için teşekkür ederiz. Ayrıca bizlere memleketimize hizmet etme konusunda ışık tutan Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” diyerek tamamladı.

