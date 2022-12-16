Sağlıkta şiddeti önlemek için yasal düzenlemelerin tek başına yeterli olmadığını belirten Saatci, “Yıllardır verdiğimiz mücadeleyle; şiddet davalarının kamu davası niteliğine dönüşmesini, beyaz kod uygulamasının getirilmesini, cezaların yüzde 50 artırılmasını, hapis cezalarının ertelenmemesini ve şiddetin katalog suçlar arasına girmesini sağladık. Ancak cezaların artırılmasına rağmen uygulamalarda sıkıntılar yaşanması sağlık çalışanlarımızın adli mercilere karşı olan güvenini zedelemektedir. Bu nedenle gelinen nokta gösteriyor ki şiddeti önlemek için yasal düzenlemeler tek başına yeterli değil. Çünkü alınması gereken belli bir önlem silsilesi olduğu da bilinen bir gerçek. Bu noktada yapılması gereken sağlık tesislerinin fiziki şartlarını iyileştirmekten geçiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bazı hastanelere x-ray cihazlarının yerleştirilmesi şiddeti önlemek için önemli bir adım. Ancak bu uygulamanın tüm Türkiye’de bir an önce yaygınlaştırılması gerekiyor. Silah, bıçak ve benzeri yaralayıcı cisimlerle hastaneye girişler artık son bulmalıdır. Güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluklarının artırılması için de gereken adımlar çok geç olmadan, daha fazla can yanmadan atılmalıdır. Tüm bunları yaparken şiddeti önlemek için toplumsal bir mücadelenin zeminini oluşturmanın da yolları aranmalıdır. Çünkü köklü bir çözüm toplumsal duyarlılığı artırmaktan geçmektedir. Şiddet sadece maruz kalanı değil, çalışma arkadaşlarını ve ailelerini de olumsuz etkilemektedir. Sağlık çalışanlarımızı kutsal mesleklerine küstürmekte, iz bırakan yaralarla yaşamlarını sürdürmeye mecbur etmektedir. Bunun için toplumun tüm paydaşlarının Sağlık Bakanlığı öncülüğünde bir araya gelerek, şiddeti önlemeye karşı bir yol haritası belirlemesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

