Çorumlu Madenciler ve Çorum İtfaiye ekipleri dinleme yapılan 8 katlı Narlıkuyu sitesinde 4.katta enkaz altında kalan Hacı Ahmet'in sağ olduğunu sabah saatlerinde tespit ettiler. Yapılan 5-6 saatlik çalışmanın ardından küçük çocuğa ulaşıldı.

Ancak koltuk arasında sıkıştığı için çıkarılması zaman aldı. Çalışma sonrası depremin 152. saatinde ekiplerin kucağında enkazın girişine taşınan Hacı Ahmet Eyici daha sonra sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı

Küçük çocuğun anne babası ve kardeşinin de enkaz altında olduğu onlardan haber alınamadığı ifade edildi.

Ekiplerin çalışması Narlıkuyu sitesinde devam ediyor.

152 saat sonra kurtarılan Ahmet'in ilk sözleri 'Amca su istiyorum' oldu

Adıyaman'da depremin 7. gününde 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici'yi sağ olarak kurtaran ekipten Çorumlu itfaiyeci Salih Hoşbak o anları anlattı. Hoşbak, 152 saat sonra kurtarılan Ahmet'in, ilk karşılaştıklarında, "Amca su istiyorum" dediğini ifade ederek o anları anlatırken duygulandı.

Hoşbak, "Devletimiz çok güçlü. Depremin olduğu ilk günden itibaren tüm imkanlar seferber edildi. En ince hassasiyetle enkazlara giriyoruz. 20 gün de geçse canlı çıkarmak için çalışacağız. Allah'tan ümit kesilmez" dedi.

"Ahmet kardeşimizin durumu iyi. Önce su istedi. Karnının acıktığını ifade etti, meyve suyu istedi" diyen Çorum Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli Salih Hoşbak, "Depremin başında Afşin'e geldik. Oradaki görevimizi bitirdik. Başkanımız buraya gelmemizi söyledi. İlk seçtiğimiz yer burasıydı. Gece gündüz arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ahmet kardeşimizin sağlık durumu çok iyi. Umutluyuz. Gece gündüz çalıştık. 72 saattir hiç durmadan çalışıyoruz. Ahmet'in ilk sözü "Amca su istiyorum" oldu. "Vereceğim" dedim. Sonra "Karnım acıktı" dedi. Işığı tuttum "Görüyor musun?" dedim "Görüyorum" dedi. Gözünün önünün aydınlanmasını sağladım, sakinledi. "Meyve suyu istiyorum" dedi. "Vereceğim" dedim. Oturma odasında kalmışlar. Ahmet annesi ve kardeşinden biraz ileride kalmış. Hayat boşluğunda kalmış. Çalışmalara devam edeceğiz. Buradaki herkese söylüyoruz. Ne şekilde olursa olsun buradaki girdiğimiz tüm enkazın hepsinde ince hassasiyetle çalışıyoruz. 20 gün de 50 gün de geçse Allah'tan ümit kesilmez. Devletimiz çok güçlü. Depremin olduğu günden itibaren bütün imkanlar seferber edildi. Her türlü cihaz istediğimde elime geldi. Madenci abilerim var. Onlar da yardımcı oldular" şeklinde konuştu.