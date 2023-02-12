Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan iki depremin ardından tüm ülke zor zamanlarda olduğu gibi yine tek yürek olmuştur.

Deprem haberinin alınmasının ardından durumu iyi olsun veya olmasın esnafımız ve vatandaşlarımız ellerindeki paylaşmak adına harekete geçerken bir çok vatandaşımız da deprem bölgesinde enkaz altında kalanlara yardımcı olabilmek adına bölgeye gitmiştir. Çorum Ziraat Odası olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya başladık ve yapacağız.

Sevgili gönül dostlarım depremden dolayı acımız büyük. Yıkımın yaraları hep beraber sarılabilir. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Depremzede kardeşlerimiz acı çekerken biz onların acısını yürekten hissediyoruz. Acizane gönül dostlarım sizlere bir konuyu arzetmek isterim. Odamıza çiçek gönderme yerine Valilimizin depremzede hesabına göndereceğiniz çiçeklerin karşılığını yatırırsanız daha iyi bir gönül alma yaptığınızı düşünüyorum hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyor Allah’a emanet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

