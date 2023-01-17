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Adem Efe  çiftçiler, mahalle ve köy  muhtarlarının desteğiyle İskilip  Ziraat Odası Başkanlığına talip olduğunu duyurdu.
Şubat ayında yapılacak olan İskilip Ziraat odası Başkanlığı seçimlerinde adaylığı ile ilgili açıklama yapan Efe; “Tüm kamuoyuna ve İskilip  Ziraat Odası üyelerine, çiftçilerimize, dostlarımıza duyurulur. Bugün itibari ile  muhtarlarımızın ve çok kıymetli çiftçilerimizin teveccühü ve destekleri ile İskilip l Ziraat Odası Başkan adaylığımı ilan ediyor ve bu çıktığımız hizmet yolunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
(Aliye ÖNCEL)