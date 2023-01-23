Çorum FK’nın transfer gündeminde olan Adem Büyük’ün transferi iyice zora girdi. Kulübü Manisa FK’nın, deneyimli golcünün transferine izin vermediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, başta Çorum FK olmak üzere birçok kulüp Adem Büyük’ü kadrosuna katmak için girişimde bulunurken, en son Çorum FK’nın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Erokspor da devreye girdi. Ancak, Adem Büyük’ün bonservisini elinde bulunduran Manisa FK, deneyimli golcünün takımdan ayrılmasını istemediği için, transfere izin vermiyor.

Öte yandan, Çorum FK’da golcü transferi ile ilgili arayışlar devam ediyor.

(Hüseyin AŞKIN)

