Kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek statüsünde olan ADD’nin elektriklerinin kesilmesi, yönetici ve üyelerin tepkisiyle karşılandı.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Uğur Demirer, YEPAŞ’ın durduk yere, kendilerinin bilgisi dışında sözleşme numarasını değiştirmesi üzerine otomatik ödeme talimatı ile ödenen elektrik faturalarının bir süre ödenmediğini, ihbarname de gönderilmediğini, elektrik kesintisinin ardından bu durumun farkına vardıklarını belirterek, “derneğimiz uzun yıllardır her türlü saldırıya, baskıya uğruyor. Elektriklerimizin kesilmesi de bu saldırıların bir parçasıdır” dedi.

Uğur Demirer, “elektrik faturaları derneğimizin banka hesabından, ‘otomatik ödeme talimatı’ ile ödeniyor. Çorum ve bölgesinin elektrik dağıtım ve satış hizmetlerini yerine getiren Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. (YEPAŞ), bizlerin bilgisi dışında sözleşme numarasını değiştirmiş. Bu nedenle de 3-4 ay boyunca elektrik faturaları ödenememiş. Bizler elektrik faturalarının ödendiğini zannediyorduk. Herhangi bir borç bildirimi veya elektriklerin kesileceğine dair bir ihbar da gelmedi. Dernek binasına geldiğimizde elektriklerin kesik olduğunu tespit ettik. Önce bölgede arıza veya çalışma olduğunu düşündük. Hizmetlerimizi elektrik olmadan sürdürdük. Ertesi gün tekrar dernek merkezine geldiğimizde elektriklerin yine kesik olduğunu gördük. İnceleme yaptığımızda elektriklerin YEPAŞ tarafından kesildiğini belirledik. Kurumla yaptığımız görüşmeler, bürokratik işlemlerden sonra borcumuzu ödedik ve elektriklerimizi tekrar açtırdık.

Hiçbir suçumuz – günahımız olmadığı halde 2 gün boyunca bizleri karanlıkta bırakan YEPAŞ yetkilileri öncelikle şunu bilsin ki bizler Atatürkçü Düşünce Derneğiyiz. Üyelerimizin aidatları ve bağışlarıyla ayakta duruyoruz. Elektriği kaçak kullanmadık, borcumuzu ödememezlik yapmadık. Sözleşme numarasını hangi gerekçeyle, bilgimiz dışında değiştirdiniz?

Madem elektrik faturaları ödenmemiş, niçin ihbarname gönderilmedi? Kamu yararına çalışan bir derneğin elektriklerinin kesilmesi ne anlama geliyor? Durumu kamuoyunun ve üyelerimizin taktirine sunuyoruz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

