ADD Şube Başkanı Uğur Demirer’in şehir dışında olması nedeniyle katılamadığı etkinliğe dernek yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyesi bazı emekli öğretmenler katıldı.

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, CHP önceki dönem il başkanlarından Cengiz Atlas, önceki dönem Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş’in de katıldığı etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı emekli öğretmen ve önceki dönem parti yöneticilerinden Kenan Özcan yaptı.

Kenan Özcan, Ulu Önder Atatürk’ün bu vatanın tek başöğretmeni olduğunu vurguladı. Özcan, “Başöğretmenimiz; yüzyıllarca saltanatla yönetilen bir topluma cumhuriyet, ilke ve devrimleriyle ulus olma bilincini yerleştirmiş ve öğretmiştir. İşgal güçleri ile isyanlarla, savaşlarla boğuşan bir millette barışın insanlık için önemini öğretmiştir. ‘Mecbur kalmadıkça savaş bir insanlık suçudur’ diyerek ‘yurtta barış, dünyada barış’ ilkesini şiar edinmiştir. Türk halkına Kurtuluş Savaşı'nda ‘size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum’ diyerek bağımsızlığın, özgürlüğün önemini öğretmiştir.

Türkiye'nin muasır medeniyetlere ulaşması için; ‘ulusları kurtaracak olan ancak ve ancak öğretmenlerdir’ diyerek zaman kayıp etmeden birçok okullar açarak yurdumuzu eğitim- öğretim ve bilim yuvasına kavuşturmuştur. Eline tebeşir alıp kara tahtaya geçerek milletimize Türk alfabesini öğretmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, bu vatanın tek başöğretmenidir.

Atamızın aydınlık yolunda giden tüm öğretmenlerin gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikte ayrıca Öğretmenler Günü anısına pasta kesilerek, karşılıklı sohbet edildi. (Haber Merkezi)

