Tarikat aşığı Mustafa Alegöz’ün katkıları ile düzenlenen Aşure etkinliğinde Kerbela şehitleri anılarak bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

Aşure Günü’ne; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsacmacı, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, İl Genel Meclisi Üyeleri; Yıldız Bek, Suat Atalay, CHP önceki dönem İl Başkanı Cengiz Atlas, Oğuzlar Belediye Meclis Üyesi Büşra Karanfil, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, ADD yönetim kurulu üyeleri, bazı siyasiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, tüm katılımcılara teşekkür ederek, Aşure etkinliği vesilesiyle Kerbela şehitlerini andıklarını dile getirdi.

(Haber Merkezi)