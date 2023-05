Depremin ardından yazılı basın açıklaması yapan Uğur Demirer, “Gün; dayanışma, akıl ve bilimin doğruları ile hareket etme, yetkililerin uyarılarına ve kurallara uyma, duyarlı ve dikkatli olma günüdür. Özellikle sosyal medyadaki maksatlı ve yersiz paylaşımlar dikkate alınmamalı, yaygınlaştırılmamalıdır” ifadesini kullandı.

Uğur Demirer’in açıklaması şu şekilde:

“GÜN, DAYANIŞMA GÜNÜDÜR”

“Büyük deprem felaketinden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz.

Temennimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmaları ve can kaybımızın artmaması.

Genel Merkezimizde Acil Durum Masası oluşturulmuştur. Tüm şube başkanlarımız ve temsilcilerimizle eşgüdüm içinde çalışmalarımız sürmektedir.

Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulacak battaniyeden aydınlatma ve ısıtma araçlarına, çadırdan giysiye, çocuk bezi ve mamasından gıda maddelerine her türlü yardım malzemesi için şubelerimiz genel merkezimizle iletişimde olacak, yardımların yetkililerle de görüşülerek etkin ve ihtiyaca uygun biçimde gönderilebilmesi için eşgüdüm içinde hareket edilecektir.

Gün; dayanışma, akıl ve bilimin doğruları ile hareket etme, yetkililerin uyarılarına ve kurallara uyma, duyarlı ve dikkatli olma günüdür. Özellikle sosyal medyadaki maksatlı ve yersiz paylaşımlar dikkate alınmamalı, yaygınlaştırılmamalıdır.” (Haber Merkezi)