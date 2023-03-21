Orhan Ateş, “Çorum düsturuyla çıktığımız bu yolda ilk günkü heyecan ve azimle yorulmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam etmek, adalet ve liyakati tesis etmek, gençlerimize umut olmak, işsizliği yoksulluğu ve yolsuzluğu sona erdirmek, peşkeş çekilen meraları fabrikaları arazileri geri almak, haksızlıkların hukuksuzlukların hesabını sormak, herkesin alın terinin karşılığını alabildiği bir düzen yaratmak için, Çorum’a hak ettiği yatırımları getirmek için mensubu olmaktan onur duyduğum; Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday adaylığı müracaatımı yaptım.” dedi.

(Haber Merkezi)

