İttifaklar ortak veya ayrı liste hazırlamak için çalışmalarını sürdürürken CHP'de radikal bir karar alındı. Hazırlıkların hızla sürdüğü CHP'de listelerin en geç yarına dek Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulması bekleniyor. Bu sırada alınan 'yasak' kararı dikkat çekti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na en geç bugün milletvekili adayları listeleri teslim edilecek. Aday adayları bu noktadan itibaren ise CHP Genel Merkezi'ne giremeyecek. Yasak kararının başlangıç saati de belli oldu.

HaberTürk'ten Mahir Kılıç'ın aktardığına göre; parti genel merkezlerinde milletvekili liste çalışmaları sürüyor. 9 Nisan'da listeler Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Öncesinde ise genel merkezlerde hem liderler hem de kurmayların liste mesaisi tüm hızıyla sürüyor. CHP'de kurmayların ön inceleme çalışması bitmek üzere. Listelerin en geç bugün Kılıçdaroğlu'na teslim edilecek. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu yapılması planlanan PM'ye kadar yoğun bir mesai yapması bekleniyor. Bu süre zarfında aday adayları da genel merkeze alınmayacak. Aday adayları için yasak bugün günü saat 18:00 itibari ile başlayacak.

(Haber Merkezi)