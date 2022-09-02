Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Emir Dağaşan, “Her yıl Eylül ayının ilk iş gününde Adli Yıl açılışı çeşitli kutlamalarla gerçekleştirilir. Adalet ve hukuk toplumların olmazsa olmazıdır. Nitekim Hz. Ali, ‘Devletin dini adalettir’ diyerek devlet için adaletin önemine işaret etmiştir. Adalet sisteminin olmadığı ya da aksayarak işlediği bir ülkede, ne gelişmişlikten ne de kalkınmadan bahsedilemez. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde, ülkemizi ayakta tutabilecek tek unsur adalettir” dedi.

Her yıl adalet sisteminin eksikliklerinin gündeme getirildiği “adli yıl” açılışlarında; adaletin işleyişinin olmazsa olmaz unsuru olan yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, mübaşir, teknik personel ve diğer çalışanları unutulduğunu belirten Dağaşan, “Adalet Bakanlığı çalışanları unutulmakta, sorunları dile getirilmemekte, adeta yok sayılmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Özellikle son dönemlerde mobbing uygulanan ve intihar eden, ayrıca saldırıya uğrayarak darp edilen adliye çalışanı sayısında artış gözlendiğini kaydeden Dağaşan, “Mesai mefhumu olmadan çalışan adalet çalışanlarının bu fedakârlıklarının karşılığı bu olmamalıdır.

Bu güne kadar TBMM’de ele alınan Yargı Reformu Tasarılarında Adalet Çalışanları bir bütün olarak yok sayılmıştır. Adalet çalışanlarının mali sosyal ve özlük haklarında iyileştirme yapılmalı, gerekirse yeni bir Yargı Reformu Tasarısı TBMM gündemine ivedilikle getirilmelidir” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

