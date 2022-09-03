ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı, 2022 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara 1200 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 150 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 150 idari yargı hâkim adayı alımı yapacak.

Yazılı yarışma sınavları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde dört oturumda yapılacak. Adaylar başvurularını, 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacak. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklar. Posta yoluyla başvuru alınmayacak.

Geç başvuru günü, 18 Ekim 2022 tarihidir.

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