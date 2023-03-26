Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ankara'daki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezi'ne yerleştirilen depremzedelerle iftar yaptı.

İftarda konuşan Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremlerin ardından yaraların sarılması için yapılanları anlatan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni konutlara ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, şu ana kadar 17 bin konutun temelinin atıldığını, haziran sonuna kadar yıkılmış bütün konutların temelinin atılacağını söyledi. Bekir Bozdağ, 2024'ün haziran ayına kadar evi yıkılan vatandaşlara konutlarını teslim edeceklerini kaydetti.

Depreme dayanıklı konutlar yapılacağını belirten Bozdağ, sosyal alanlarla birlikte yeni şehirler, uydu şehirler oluşturulacağını dile getirdi