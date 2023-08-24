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Söz konusu satışla ilgili KAP'a yapılan açıklamada, şirketin % 70, Enerya Enerji’nin % 29, Ahlatcı Holding’in % 1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.’nin Mayıs ayındaki ihaleyi aldığı hatırlatılarak, 215 milyon liranın TMSF’ye ödendiği ve devir işleminin tamamlandığı bildirildi.

Adabank Yönetim Kurulu şu şekilde oluşturuldu: Ahmet Ahlatcı (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Emin Ahlatcı (Başkan Yardımcısı), Ateş Ahlatcı, Abdül Latif Özkaynak ve Metin Karabiber (Yönetim Kurulu üyeleri).

Adabank, 30 Ekim 1984 tarihinde Uzan Grubu tarafından kurulmuş bir Türk bankası. 2004 yılında Uzan Grubuna ait tüm şirketlere olduğu gibi bankaya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konuldu. Sonraki yıllarda yapılan üç ihale ise BDDK tarafından onaylanmadı.