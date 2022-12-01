Hayat pahalılığı zirve yapmışken, açlık ve yoksulluk sınırının altında maaşla çalışan milyonlarca kişi var. Zaten az miktardaki gelirlerinin de neredeyse tamamı fatura ve kiraya giden vatandaşlar, günü nasıl geçireceklerini kara kara düşünüyor.

Türk-İş'in araştırmasında, kasım ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 786 lira, yoksulluk sınırı 25 bin 365 liraya çıktı.

Biz de Gazi Caddesi’nde vatandaşlara mikrofon uzattık, Türk-İş'in araştırmasını sorduk.

“EKONOMİK DİYE BİR ŞEY KALMAMIŞ BU ÜLKEDE”

Bir vatandaş, Türk İş’in rakamının gerçeği yansıtmadığını ülkenin daha beter bir durumda olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Şu anda orta kesim, orta sınıf diye bir şey yok tamamen bir alt kesim ve üst kesim var. Eskiden bir emekli en azından markete gidebiliyordu bir koli yumurta alabiliyordu. Şu an bir koli yumurta 80 lira olmuş hangi asgari ücretli hangi emekli bu şartlarda geçinebilsin. İnsanların alım gücü sıfırlanmış. Tamamen bitmiş, ekonomik diye bir şey kalmamış bu ülkede maalesef.”

“ALLAH’TAN REVA MI?”

Emekli bir vatandaş 3 bin 500 lira maaş aldığını belirterek, “Bu Allah’tan reva mı? Kendin 150 bin lira maaş al emekliye 3 bin 500 ver. Hangi din kabul eder bunu söyleyin bize de biz de kabul edelim.” diye konuştu.

“EMEKLİ NE ALIYOR Kİ EMEKLİNİN KARNI AÇ”

Maaşların zamlanması gerektiğini savunan bir emekli, “Emekli ne alıyor ki emekli aç, karnı aç emeklinin. Ortalık çok pahalı. Bir şeye yetişmek mümkün değil. Kurban olduğum 100 lirayı götürüyorsun markete 10 lira olmuş. Türk lirasının değeri kalmamış.” dedi.

“ÇÖZÜM ÖLMEK BAŞKA BİR ŞEY YOK”

İktidarın vatandaşı uyuttuğunu dile getiren bir vatandaş şöyle devam etti: “Emekliye şunu vereceğiz bunu vereceğiz diyorlar. Emekliye verene kadar ortalığı ucuzlat. Önce ortalığı düşür sonra emekliye ver. Bana zam veriyor ertesi gün alıyor. Millet aç geziyor, tövbeler olsun bu böyle. Çocuğuna alıp da bir şey götüremiyor. Çocuk para isteyecek diye gizleniyor. Yok ki parası ne versin. Patates soğanın kilosu 10-15 lira olmuş. Millet ne yapsın. Çözüm ölmek başka bir şey yok. Hiçbiri babamın oğlu değil, bir sene birine oy veririm beğenmedim gelecek dönem de ötekine oy veririm. Bir denemek lazım. Her dönem bana verirsen şeytanlaşırım haklı mıyım?”

“AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYORUZ”

Bir vatandaş: “Pahalılık var, pahalılığı önlesinler yoksa maaş yeter” derken, bir kadın “Tencere kaynamıyor, mutfak cayır cayır yanıyor” açıklamasını yaptı.

Köyde yaşadığı halde geçinmekte zorlandığını bildiren bir vatandaş şunları kaydetti: “Ben 3 bin 500 lira alıyorum, açlık sınırının epey altında yaşıyoruz. Geçinemiyoruz, devletimiz bir şeyler düşünsün artık.”

“İKTİDAR DEĞİŞMELİ”

Bir kadın hayat pahalılığının azalması için iktidarın değişmesi gerektiğini savunurken, başka bir vatandaş, “Simit fiyatlarından pay biçelim bir simit 5 lira günde iki tane yesen 10 lira fiyat ortada. Herkes layığını bulur. Biz layığımızla yönetiliyoruz.” şeklinde konuştu.

5 bin 700 lira maaşla ancak geçinebildiğini ifade eden bir vatandaş, “Yine de şükür, vatan sağ olsun, devlet sağ olsun” yorumunu yaptı.

“HALKIN İÇİNE KARIŞSINLAR”

Bir vatandaş asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirterek şunları kaydetti: “Kira 2 bin 500, bin lira da gaz, elektrik, doğalgaz, su 5 bin oldu bile. Ne yiyelim. Yukarıdakiler 30-40 bin maaş alıyorlar. Gelip halkın içine girseler ya niye girmiyorlar halkın içine yukarıda bar bar bağırıp birbirlerini yiyorlar. Emekli de asgari ücretli de en az 8-10 bin lira almalı herkesin insanca yaşama hakkı var. Avrupa ülkelerinde bir kişinin aylık yiyeceği gıda parası hesap ediliyor yetmeyeni sosyal daire ilave ediyor. Ben ülkemi çok seviyorum. 63 senedir yurt dışındayım ama egoist değilim kendimi düşünmem. Ama bu ülke hep bizim. Yukardakilere sesleniyorum lütfen halkın içine karışın.”

“ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ÜSTÜNDE OLMALI”

Asgari ücretin açlık sınırının üstünde olması gerektiğini ifade eden bir vatandaş, “Vatandaşın böyle bir beklentisi var. Biz emekliler de bekliyoruz. Açıklanan enflasyon rakamları ile sokağa yansıyan arasında fark var. Onun telafi edilmesi lazım. O artık siyasetin, hükümetin işi.” dedi.

TÜRK İŞ’İN AÇIKLADIĞI VERİLER GAYET YERİNDE

Türk İş’in açıkladığı rakamın gayet yerinde olduğunu hatta dahası da olduğunu vurgulayan bir vatandaş, “İnsanların alım gücünün düşmesi, ekonominin sürekli dalgalı olması, paranın değerinin düşük olması bu durumu açıklıyor. 2023 seçimleri öncesinde hükümet vatandaşı rahatlatacak ekonomik politikalar geliştirecektir.” ifadelerine yer verdi.

Çorum’a Azerbaycan’dan okumak için geldiğini anlatan bir üniversite öğrencisi aylardır pahalılıktan kiralık ev bulamadığından dert yandı. Ülkesinde de pahalılık olduğunu bildiren Azerbaycanlı öğrenci, “Türkiye’de de ekonomi düzelmeli” diye konuştu.

“HERKES SIKINTIDA”

Türkiye’de işçilerin de memurların da asgari ücretlinin de emeklinin de sıkıntıda olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Verilen rakamlar üzerinden yorum yapamayacağım, devlet de haklı vatandaşlar da haklı. Hiçbir tarafa olumsuz bir söz söyleyemeyeceğim.” ifadesini kullandı.