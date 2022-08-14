Açılışa CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Miyase Kabasakal’ın sahibi olduğu Moda Sock mağazasının açılış kurdelesi, okunan duanın ardından protokol üyelerince kesildi.

Yeniyol Mahallesi Gazi 2. Sokak üzerinde bulunan mağazanın ilk siftahını ise yaptığı alışveriş ile CHP İl Başkanı Tahtasız gerçekleştirdi. Açılışa özel gelen misafirlere ikramlar verildi. Mağaza önünde çeşitli dans gösterileri, açılışa özel çeşitli hediyeler ve kampanyalar yapıldı.

(Samet YILMAZ)

