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Mecitözü ilçesinde AFAD tarafından ‘Acil Durum Toplanma Alanı’ olarak belirlenen ve kamu binaları arasında bulunan alandaki iki çam ağacı rüzgarın etkisi ile devrildi.

Otomobillerin park halinde olduğu alanda hafta sonu olması nedeni vatandaşların bulunmaması facianın önüne geçti.

Olayda her hangi bir maddi zarar ya da yaralanma olmazken, ağaçların köklerinden çürüdüğü görüldü.

Yıkılan ağaçları gören vatandaşlar çok sayıda çürük ağaç bulunduğunu belirterek yetkili birimlerin alanda çalışma yapmalarını istedi.