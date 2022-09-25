Esnafevleri 6. Sokak’taki 12 derslikli, 200 öğrenci kapasiteli binalarında, spor salonu, kütüphane. Konferans salonu, fen ve görsel sanatlar laboratuvarları, kafeterya ve idari birimlerin bulunduğunu anlatan Vedat Akmaz, Çorum’un en seçkin öğretmenlerini, yine Çorum’un en seçkin öğrencileri ile buluşturduklarını ifade etti.

Ülkenin geleceği olan gençlere, erken kayıtta yüzde 50 indirim sağladıklarını da anlatan Kurucu Müdür Akmaz, “Geleceğiniz bizimle güvende. Açık liseye gerek duymadan gönül rahatlığıyla eğitim alabileceğiniz kurum Seçkinler Koleji’dir” dedi.

Vedat Akmaz, sınıflarının 16-18 kişiden oluştuğuna da dikkat çekerek, böylelikle öğretmenlerin tüm öğrencileriyle bire bir ilgilenme fırsatının olduğunu, eğitimi bireyselleştirerek hızlı çözüm üretme ve gençlerin özel yeteneklerini keşfetme olanağının yakalandığını vurguladı.

(Aliye ÖNCEL)

