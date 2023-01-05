Vatandaşlara hızlı, etkin ve verimli hizmet sunmak ve kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, şikâyet, talep ve önerileri en kısa sürede sonuçlandırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Açık Kapı Projesi” kapsamında 2022 yılında il genelinde toplam 2.708 başvuru yapılırken, bugüne kadar toplam başvuru sayısı ise 33.062’ ye ulaştığı belirtildi.

Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nün faaliyetlerine ilişkin Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“2022 yılı içerisinde Valiliğimizde 48 Halkla Buluşma Günü Toplantısı, 2022 Aralık ayından itibaren vatandaşlarımıza doğrudan hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşlarımızda da kurum amiri başkanlığında toplam 12 halk günü toplantısı düzenlenerek toplantılara katılan 745 vatandaşımız talep, öneri ve şikayetleri doğrultusunda ilgili birimlere gereği için yönlendirilmiştir.

Ayrıca yıl boyunca açık kapıya bizzat gelen bütün vatandaşlarımızla talep, öneri ve şikayetleri ile ilgili yüz yüze görüşme yapılarak, birebir ilgilenilmiştir.

Tek Adımda Hizmet Bürosu iş ve işlemleri kapsamında; vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların talepleri doğrultusunda 2022 yılında 1.134 vatandaşımız için mali durum sorgulaması yapılarak Gelir Tespit Formu düzenlenmiştir.” (Haber Merkezi)

