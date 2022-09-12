Türkiye Satranç Federasyonu’nun 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı “Sokakta Satranç Var” etkinliklerine ilimizden yoğun katılım oldu. Millet Bahçesi’nde yapılan etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan, Satranç İl Temsilcisi Ertan Çotur, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, sporcular ve veliler katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlara Çorum Belediyesi Tesisler Müdürlüğü personeli dondurma ikramında bulundu. Etkinliğe katılan vatandaşlara TSF İl Temsilcisi Ertan Çotur tarafından belge verildi.

Bu kapsamda Kadeş Barış Meydanı’nda da Belediye, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteği ile organize ettiği “Satranç Turnuvası, Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği” Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı “Sokakta Satranç Var” projesi kapsamında 150 sporcunun katılımıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Arıcı “Amacımız ASKF olarak sadece bir branşta değil bütün branşlarda faaliyet gösteren sporcularımızı desteklediğimizi göstermektir. Bu organizasyonun gerçeklemesinde emeği geçen Belediye Başkanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyorum.” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

