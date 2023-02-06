Olay, Çorum merkez Palabıyık Köyü’nde yaşandı. Döndü Türkmen’e ait olan tavukların bulunduğu bahçeye giren tilki, 19 tavuktan 15 tanesini boğarak telef etti. Tel örgüden atlayıp bahçeye giren tilki, tavuk ve horozların bulunduğu kümesin önüne geldi. Burada 15 tavuğu telef eden tilki, tavuklardan birini alıp götürdü, diğerlerini ise olduğu yerde bıraktı. Tavuklarını yemlemek için bahçeye giden Döndü Türkmen, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığa uğradı.

Olayla ilgili bilgi veren Döndü Türkmen’in oğlu Zafer Türkmen, “Gündüz saatlerinde evin yanındaki tavukların bulunduğu alana tel örgüden atlamak suretiyle tilki girmiş. Kar yağışlarından dolayı yaban hayvanları aç kaldı. Bu durumun farkındayız. Tilkinin köye inmesi ve tavukları yemek istemesi gayet doğal bir olay. Ancak 1-2 tanesini öldürüp yese yüreğimiz yanmaz. 19 tavuktan 15’ini boğup bırakmış. Sadece bir tanesini alıp götürmüş. Olay karşısında üzüntü duyduk ancak yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Yaban hayvanlarının da göz hakkı var sonuçta” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

